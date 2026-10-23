“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” gibi şarkılarıyla tanınan Nev, 3 Eylül 2026’da evinde bilinç kaybı yaşamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine iki gün boyunca entübe edilmişti.

Tedavi sürecinde solunum cihazından ayrılan Nev’in yoğun bakımdaki takibi devam ediyordu. Ancak 21 Ekim’de yaşanan yeni gelişme, sanatçının sevenlerini yeniden endişelendirdi.

MENAJERİNDEN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Nev’in menajeri İlker Ercan, yaptığı açıklamada sanatçının yeniden entübe edildiğini doğruladı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Nev’in durumunun şu an için iyi olmadığını belirten Ercan, sağlık ekibinin sanatçının iyileşmesi için tüm imkanlarıyla mücadele ettiğini ifade etti.

Ercan, sanatçının sevenlerinden destek ve dua beklediklerini de dile getirdi.

EVİNDE BİLİNÇSİZ HALDE BULUNMUŞTU

Nev’in hastaneye kaldırılmasının ardından yaşananları anlatan menajeri, sanatçıdan haber alamayınca ağabeyiyle iletişime geçtiğini açıklamıştı. Ercan’ın aktardığına göre ağabeyi, Nev’i evinde yerde hareketsiz halde bulmuş ve vakit kaybetmeden hastaneye götürülmesini sağlamıştı.

Menajeri, sanatçının o dönemde yemek yemeyi zaman zaman unuttuğunu ve ilaçlarını düzenli almadığını da söylemişti. Nev’in hastaneye kaldırılmadan önceki süreçte yeterince beslenemediğini belirten Ercan, yaşananların ardından tedavi sürecinin başladığını aktarmıştı.

KARACİĞER NAKLİ İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

Yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçı için karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelmişti. Menajeri daha önce yaptığı açıklamalarda, Nev’in sağlık durumunda kısmi bir toparlanma görüldüğünü ancak nakil seçeneğinin değerlendirildiğini belirtmişti.

Tedavisi hastanede süren Nev’in yeniden entübe edilmesi, sevenlerini üzen son gelişme oldu. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalar bekleniyor.