Nev adıyla tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy, tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 57 yaşındaki sanatçı, Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende ailesi, yakınları ve sanatçı dostları hazır bulundu.

TABUTUNA GALATASARAY FORMASI KONULDU

Nev’in cenaze törenine AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Sunay Akın ve Ozan Orhon’un yanı sıra sanatçının yakınları ve sevenleri katıldı. Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Nev’in tabutunun üzerine takımının forması konuldu.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Sanatçının menajeri İlker Ercan, Nev’in yaklaşık iki aydır hastanede tedavi gördüğünü anlattı. Önce Numune Hastanesi’nde tedavi edilen sanatçının daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne nakledildiğini belirten Ercan, karaciğer ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi.

Ercan, Nev’in iki yıl önce annesini kaybetmesinin ardından kendisine daha az özen göstermeye başladığını belirterek, sağlık sorunlarının son iki yılda giderek arttığını ifade etti.

YENİ ALBÜM VE KONSER PLANLARI VARDI

Nev’in menajeri, sanatçının hayatını kaybetmeden önce yeni albüm ve konser hazırlıkları yaptığını da açıkladı. Ercan, Nev’in bilincinin kapanmasından önceki günlerde müziğe dair heyecanını koruduğunu anlattı.

Sanatçının şarkılarının yeniden ilgi görmesinden mutluluk duyduğunu belirten Ercan, birlikte Ayvalık ve Çeşme üzerinden Bodrum’a uzanan bir yolculuk planladıklarını, konser hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Yeni albüm için üzerinde çalıştıkları bir parçanın da bulunduğunu belirten menajeri, bu eserle ilgili ilerleyen dönemde bir çalışma yapmayı düşündüklerini ifade etti.



Menajeri Ercan, "Yaklaşık 2 aydır hastanedeydik. Numune hastanesinde yatıyordu. Orada belli bir seviyeye geldi. Ondan sonra Çam Sakura'ya naklettik. Orada da yaklaşık 1 aya yakın yattı ama çoklu organ yetmezliği ve karaciğer yetmezliği vardı. Çok sıkıntılı bir süreçti. Maalesef kaybettik. Nevzat 2 sene önce de annesini kaybetti. Annesini kaybettikten sonra kendisine hiç bakmamaya başladı. Kendini çok bıraktı. Son 2 yıldır kademe kademe şekilde rahatsızlığı nüksetti" dedi.





“BENİM KARDEŞİM HEPİNİZİN KARDEŞİ”

Nev’in ağabeyi Zeyyat Doğansoy da cenazede yaptığı açıklamada, kardeşini son yolculuğuna uğurlarken kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Sanatçı Ozan Orhon ise Nev’in hem müzik dünyası hem de kendisi için çok değerli bir dost olduğunu belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Orhon, Nev’in şarkılarının bir dönemin gençliğinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.