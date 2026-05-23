Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin yasaklı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan isimlerde birlikte hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan şarkıcı Niran Ünsal gözaltına alındı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.