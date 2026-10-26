DJ ve müzik prodüktörü İlkay Şencan, yeni EP’si “Origin”in tanıtım gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karaköy'de düzenlenen gecede müzik çalışmalarının yanı sıra, bir dönem aşk yaşadığı şarkıcı Simge Sağın’la ilgili sorular da gündeme geldi. Şencan, özel hayatına ilişkin soruya kısa bir yanıt vermekle yetindi.

“AŞKA TÖVBE ETMEDİM”

Simge Sağın’la geçmişte yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen İlkay Şencan, aşka kapılarını kapamadığını “Benden entrika çıkmaz ama aşka tövbe etmedim. İşimizdeyiz.” cümleleriyle anlattı.

YENİ ALBÜMÜNÜ TANITTI

23 Ekim’de yayımlanan “Origin” adlı EP’sini tanıtan Şencan, projesinde Anadolu müziğinin izlerini İspanyol ritimleri ve Latin ezgileriyle buluşturdu. Prodüktör, müzikle tanışmasının çocukluk yıllarına uzandığını da anlattı.

Şencan, babasının dört yaşındayken aldığı ilk orgun müzik yolculuğunda önemli bir yeri olduğunu belirtti. Türk müziğinin kendisi için çocukluğunu ve köklerini temsil ettiğini ifade eden prodüktör, “Origin” projesinde de bu melodileri kendi müzik anlayışıyla bir araya getirdiğini aktardı.



Geceye katılanlar arasında İrem Helvacıoğlu, Aşkım Kapışmak, Hande Ünsal, Feride Hilal Akın gibi ünlü konuklar yer aldı.

SİMGE SAĞIN’LA İLİŞKİSİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Simge Sağın ile İlkay Şencan’ın ilişkisinin sona erdiği daha önce magazin gündemine yansımıştı. Yaklaşık dört yıl aradan sonra yeniden bir araya geldikleri öne sürülen ikilinin ayrıldığı iddia edilmişti. Şencan’ın son açıklaması ise eski ilişkisiyle ilgili soruları yeniden gündeme taşıdı.