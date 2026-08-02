Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zara, müzik kariyerinin yanı sıra eğitim hayatına da devam ettiğini açıkladı. İngiltere menşeili bir okulda alternatif tıp eğitimi alan ünlü şarkıcı, ikinci sınıfı bitirmek üzere olduğunu ve kısa süre içinde üçüncü sınıfa geçeceğini söyledi.

"ÜÇÜNCÜ SINIFA GEÇİYORUM"

İkinci üniversitesine devam ettiğini belirten Zara, eğitim süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İngiltere menşeili bir okulda alternatif tıp bilimi eğitimi alıyorum. İkinci sınıf bitmek üzere, bir iki dersim kaldı. Üçüncü sınıfa geçiyorum."

"DOKTOR OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Aldığı eğitimin ardından doktorluk yapmayı planlamadığını da ifade eden Zara, çevresinden gelen esprili yorumlara da değindi.

Ünlü şarkıcı, "Doktor olmayı düşünmüyorum. Kendime kadar. 'Bize de bakar mısın?' demeye başladı eşim dostum. Ben o sorumluluğu almak istemiyorum" sözleriyle gülümsedi.

HEM SAHNEDE HEM EĞİTİM HAYATINDA

Yoğun konser programını sürdürürken eğitimine de ara vermeyen Zara, ikinci üniversitesindeki öğrenimine devam ediyor. Sanatçı, alternatif tıp alanındaki eğitimini tamamlamayı hedeflediğini belirtirken, mesleğini ise müzikle sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.





ALTERNATİF TIP EĞİTİMİ NELERİ KAPSIYOR?

Alternatif tıp eğitimi, modern tıp uygulamalarının dışında yer alan geleneksel ve tamamlayıcı yöntemleri konu alıyor. Bitkisel yaklaşımlar, yaşam tarzı uygulamaları ve çeşitli tamamlayıcı tedavi yöntemlerini kapsayan bu alan, son yıllarda doğal yaşam ve bütüncül sağlık anlayışına ilginin artmasıyla daha fazla tercih ediliyor.