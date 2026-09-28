Rober Hatemo, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, müzik kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hatemo, artık şarkı yapmak istemediğini belirtirken eski mesleğine dönme planını da anlattı.

“ARTIK ŞARKI YAPMAYACAĞIM”

Müzik çalışmalarına devam edip etmeyeceği sorulan Rober Hatemo, “Artık şarkı yapmayacağım. İçimden gelmiyor” diyerek kariyeriyle ilgili düşüncesini açıkladı.

Hatemo, bir süre daha sahneye çıkacağını ancak asıl planının eski mesleği kuyumculuğa dönmek olduğunu söyledi.

KAPALIÇARŞI'DA DÜKKANIN BAŞINA GEÇECEK

Kuyumculuğun eski mesleği olduğunu belirten Hatemo, Kapalıçarşı'da kardeşi ve kuzeninin işlettiği bir dükkan bulunduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı, “Eski işim kuyumculuğa dönmeyi düşünüyorum. Kapalıçarşı'da dükkan var. Kardeşim ve kuzenim devam ediyor. Onların bünyesine gireceğim. Tezgahta da dururum. Benim eski meslektir, iyiyim” ifadelerini kullandı.

Hatemo, müzikten tamamen kopmak için henüz kesin bir tarih vermese de bir süre daha şarkı söylemeye devam edeceğini belirterek, “Biraz daha şarkı söyleyeceğim ama” dedi.