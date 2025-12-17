Adana'da bir barda çıkan hesap kavgasında öldürülen Kenan Arslan'ın katil zanlısının 14 yaşındaki bir çocuk olduğu ortaya çıktı. Olay, 11 Aralık gecesi saat 02.00 sıralarında Seyhan'daki Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi.

Eğlendiği mekanda hesabı ödemeden çıkan Hüseyin Çevik, aynı binadaki başka bir mekana gitti. Bunun üzerine iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan, yanına giderek Çevik'e tepki gösterdi. Oturduğu masadaki bardak, çatal ve bıçakları rastgele fırlatan Hüseyin Çevik, mekan çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

HASTANEDE YAKALANDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kenan Arslan, kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Arslan, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Hüseyin Çevik ile kavgada ayağından yaralanan 14 yaşındaki B.D.'yi hastanede gözaltına aldı.

"SEN NE BOŞ ADAMSIN DEDİ, RENCİDE OLDUM"

Hüseyin Çevik'e gelen hesabın 15 bin lira olduğu, bir süredir de çevredeki mekanlarda ödeme yapmadan eğlendiği ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüphelilerden Çevik, ifadesinde, "Başka bara geçtim. Kenan yanıma gelerek, 'Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun' dedi. Rencide oldum." diye konuştu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çevik ile B.D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.