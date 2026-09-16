EMİR CAN İĞREK'İN KİRALIK VİLLASI BEĞENİ TOPLADI
Şarkıları ve sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Emir Can İğrek, bu kez özel hayatının merak edilen bir bölümünü gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcı, iki katlı kiralık villasının kapılarını ilk kez açarken, evinin dekorasyonu da dikkat çekti.
SİYAH VE ANTRASİT RENKLERİNİ SEVİYOR
İğrek’in evinde antrasit ve siyah tonlar öne çıkıyor. Zeminde antrasit siyah seramikler kullanılırken duvarlarda koyu ceviz kaplamalar tercih edildi. Siyahın hakim olduğu salon, bal köpüğü ve taba rengi kadife kanepelerle yumuşatıldı.
PİYANOSUNA ÖZEL YER
Siyah-beyaz çizgili grafik kilim ise yaşam alanına hareket kattı. Oturma odasında piyano ve gitarı yer alıyor.
KÜTÜPHANE YATAK ODASINDA
Üst kata çıkıldığında ise evin dikkat çeken bölümlerinden biri ortaya çıkıyor. Antrasit tonların hakim olduğu yatak odasında duvardan duvara uzanan siyah gömme kütüphane bulunuyor.
Günün Trend Haberleri
YATAK ODASINDA KİTAP DOKUNUŞU
Birçok kitabın yer aldığı kütüphane, İğrek’in sahne dışındaki okur kimliğini de ortaya koyuyor. Odada kullanılan siyah ve antrasit tonlar, pembe-turkuaz geometrik desenlere sahip iki hasır/kanvas berjerle hareketlendirilmiş.
MUTFAKTA FARKLI TASARIM
Mutfakta bombeli, parlak gri lake dolaplar ve kavisli paslanmaz çelik ada tezgah tercih edildi. Devasa şapka formundaki davlumbaz ise mutfağın en sıra dışı detaylarından biri oldu.
Lavaboda koyu kayrak taşı seramikler ve masif ahşap tezgah kullanılırken, tezgahın üzerine iki beyaz çanak lavabo yerleştirildi.
ŞEHİR İÇİNDE SAKLI VAHA
İki katlı villanın en huzurlu alanı ise yemyeşil bahçesi. Ahşap deck, sarmaşıklarla çevrili taş duvarlar ve küçük ahşap masa-sandalye takımı, bahçeye sakin bir atmosfer kazandırıyor.
“HEP KİRADA KALIYORUM”
Emir Can İğrek ise ev tercihinin nedenini daha önce yaptığı açıklamada anlatmıştı.
Ünlü şarkıcı, ev satın almak yerine kiralamayı tercih ettiğini belirterek, “Ev almıyorum, hep kiradayım. Maksimum iki yıl kalacağım, niye alayım. Yatırım için memleketimde bir şeyler yapıyorum. Oturacağım evi almam” demişti.
İğrek, sık ev değiştirmesinin nedenini ise “Sıkılgan biriyim” sözleriyle açıklamıştı. Evine özel spor salonu yaptırdı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.