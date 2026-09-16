“HEP KİRADA KALIYORUM”

Emir Can İğrek ise ev tercihinin nedenini daha önce yaptığı açıklamada anlatmıştı.

Ünlü şarkıcı, ev satın almak yerine kiralamayı tercih ettiğini belirterek, “Ev almıyorum, hep kiradayım. Maksimum iki yıl kalacağım, niye alayım. Yatırım için memleketimde bir şeyler yapıyorum. Oturacağım evi almam” demişti.