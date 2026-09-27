Umur Doma, ilk stüdyo albümü “Ardından” için İstanbul IF Beşiktaş'ta konser verdi. Albümdeki şarkılarını seslendiren Doma'ya gecede Mela Bedel, Selin Geçit, İlkay Sencan ve Hilmi Deler de eşlik etti.

ŞARKISI 40 MİLYON DİNLENMİŞTİ

Umur Doma'nın Hande Ünsal ile birlikte seslendirdiği “Gel” şarkısı 11 ay önce yayınlandı. Şarkı, YouTube'da 40 milyondan fazla dinlenmeye ulaşarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

TARKAN SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Umur Doma'ya aynı sahneyi paylaşmak istediği sanatçı da soruldu. Doma, bu soruya Tarkan yanıtını verdi.

“Bir Tarkan ekolümüz var. Bu, ülkenin gerçeği. Kime sorsanız bu cevabı verecektir. Tarkan'la aynı sahnede olmak isterim” diyen Doma, önümüzdeki dönemde yeni çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

“İDOLÜM BARIŞ MANÇO”

Kendisini etkileyen sanatçının sorulması üzerine Umur Doma, Barış Manço'yu idolü olarak gösterdi.

Doma, “Benim idolüm beş dil bilen, ülkemizin müzikal kimliğini sınırlarımızın dışına taşımış Barış Manço” dedi.

“YENİ DÜETLER OLABİLİR”

Yeni düetlere açık olduğunu söyleyen Doma, “Yeni şarkılar yapmaya devam ediyorum. Şarkılar geliyor, dinliyoruz, özel projeler, görüştüğümüz isimler oluyor. Yeni işbirlikleri olabilir” ifadelerini kullandı.

İlkay Sencan da konser sırasında sahneye çıkarak Doma'ya eşlik etti. İkili, 2024 yılında birlikte yazdıkları “Aman Aman” şarkısını seslendirdi.