Kaza, saat 10.30 sıralarında Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu üzerindeki Döllük köyü yakınlarında meydana geldi. Şevket Mızrak’ın (21) kontrolünü kaybettiği 29 AAN 560 plakalı otomobil şarampole devrildi. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Kazada sürücü Şevket Mızrak ile araçta bulunan Yusuf Kurt (22) ve Barış Tavşan (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Mızrak’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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