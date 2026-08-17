Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, belediye tarafından daha önce vahşi depolama alanı olarak kullanılan eski katı atık merkezinde yangın çıktı. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen olay üzerine bölgeye Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının, daha önce alana depolanan atıkların bulunduğu bölümde çıktığı belirtildi.

"PATLAMALAR DAHA DA SIKINTILI OLABİLİR"

Yangının ardından bölgede incelemelerde bulunan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, alanın artık belediye tarafından kullanılmadığını, eski bir depolama alanı olduğunu belirtti. Gültekin, "Buradan diğer köylere giden ana yol var. Buradan geçen vatandaşlarımızın tedbirsizlikle beraber belki izmarit atmış olmaları, belki farklı bir şey yapmış olmaları ihtimal dahilinde. Burası artık belediye olarak kullandığımız bir alan değil. Eski depolama alanımız" dedi.

Gültekin, çöp yığınlarının içindeki tehlikeli maddelere de dikkat çekti. Başkan Gültekin, "Bu çöpün içerisinde çeşitli kimyasallar, gazlar ve sıvı yakıtlarla ilgili birçok atık buraya geldi. Isınmadan dolayı patlamalar oluyor. Bu patlamalar daha da sıkıntılı olabilir" diye konuştu.

Bölgenin yerleşim ve tarım alanlarına yakın olması nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Gültekin, "Yangının ne zaman çıkacağı, ne olacağı, boyutunun ne kadar olacağı ve nereye gideceği belli olmaz. Bazen rüzgar çok şiddetli esiyor. Dolayısıyla tedbirli olmak ve dikkat etmek lazım. Bu bölgelerde yangına karşı özellikle bir orman kadar önem vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.