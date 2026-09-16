Yaprak sigara kağıtlarına yeni düzenleme

Sarmalık tütünde kullanılan yaprak sigara kağıtlarının içeriği ve ambalajına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, iç piyasaya sunulan yaprak sigara kağıtlarını kapsıyor. Türkiye'de ihraç edilmek üzere üretilen yaprak sigara kağıtları ise kapsam dışında bırakıldı.

RENK VE AROMA KULLANIMI SINIRLANDIRILDI

Yaprak sigara kağıdında, kağıdı beyazlatmak için kullanılanlar hariç renklendirici, aroma verici, şeker ve tatlandırıcı maddelerin kullanılması yasaklandı.

Sağlık Bakanlığı, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla ürün formülü gibi ticari sırları koruyarak, kullanılan girdilere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşacak.

AMBALAJLAR TEK TİP OLACAK

Yeni düzenlemeye göre yaprak sigara kağıtlarının ambalajları tek tip olacak. Birim paket ve grupmanın dış yüzeyi Pantone 448 C Mat renginde olacak ve parlaklık derecesi yüzde 20'nin altında kalacak.

Paketlerin iç ve dış yüzeyi düz ve pürüzsüz olacak. Kabartma, desen, pencere gibi unsurlar bulunmayacak.

Paketler dikdörtgen prizma şeklinde kağıt ya da kartondan üretilecek. Ses çıkaran veya kokulu malzemeden yapılamayacak, harici kutu, kılıf veya çıkartma içermeyecek.

LOGO VE DESEN YASAK

Yaprak sigara kağıdının ambalajında ve koli bandında, zorunlu bilgiler dışında logo, sembol, yazı, çizgi, resim veya desen bulunamayacak. Sigara kağıdı da beyaz mat bitişli olacak.

UYARI MESAJLARI ZORUNLU

Birim paketlerde "Tütün içmek öldürür-hemen bırakın" uyarısı yer alacak. Grupmanlarda ise "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" ifadesi de bulunacak.

Ayrıca üretim tarihi, kodlama bilgisi, "ALO 171 Sigara Bırakma Danışman Hattı" ve diğer sağlık uyarıları paketlerde yer alacak.

GEÇİŞ SÜRESİ BELİRLENDİ

Yeni tebliğe uyum için piyasaya arz uygunluk belgesi güncelleme başvuruları 30 Ekim'e kadar yapılabilecek. Güncelleme yapılmayan belgeler 20 Şubat 2027'de iptal sayılacak.

Tebliğ yayımlandığında piyasada bulunan ancak yeni düzenlemeye uygun olmayan ürünler 20 Şubat'a kadar satılabilecek, 20 Ağustos'tan itibaren ise piyasada bulundurulamayacak.