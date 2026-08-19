Mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden olan sarmalar hazırlanırken hemen hemen herkesin düştüğü gizli bir tuzak ortaya çıktı. Kış aylarında lahana, yaz aylarında ise asma yaprağıyla tencereleri süsleyen bu eşsiz lezzetin sırrı iç harcında gizliyken, pirincin hazırlanış şekli büyük önem taşıyor. Birçok kişinin pratik olduğu düşüncesiyle yıllardır uyguladığı yöntem ise meğer hem sağlığı tehdit ediyor hem de yemeğin tüm tadını kaçırıyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ ÇÖKERTİYOR

Geleneksel mutfağımızın baş tacı olan sarma ve pilav yapımında pirincin sadece musluk altında yıkanıp harca katılması ya da 10 dakikalık kısa bir suda bekletilmesi en büyük hatalardan biri olarak öne çıkıyor. Mutfak ustaları, pirincin yüzeyinde biriken ve tam olarak arındırılmayan maddelerin sindirim sistemini doğrudan olumsuz etkilediğini vurguluyor. Yeterince arındırılmadan tencereye giren pirinç, yemeğin yapısını bozduğu gibi lezzetsiz ve sağlıksız bir sonuç doğuruyor.

USTA AŞÇILARIN GİZLİ TÜYOSU ORTAYA ÇIKTI

Lezzetiyle parmak ısırtan, tam kıvamında bir sarma yapabilmek için pirincin hazırlanma aşamasında sabırlı olmak gerekiyor. Aşçıların tüyosuna göre, pirincin bünyesindeki nişasta ve zararlı bileşenlerden tamamen kurtulabilmesi için mutlaka uzun süreli suda bekletilmesi şart. En ideal yöntemin pirinçleri geceden sabaha kadar veya en az birkaç saat boyunca derin bir su kabında bekletmek olduğu belirtiliyor. Böylece hem pişen sarmaların içi lapa olmadan tam kıvamında kalıyor hem de sağlığınızı tehdit eden riskler tamamen ortadan kalkıyor.