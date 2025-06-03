Saros Körfezi'nin ekosistemini zenginleştirmek ve dalış turizmini canlandırmak amacıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden getirilen tank, Keşan’a bağlı İbrice Limanı’nda düzenlenen törenle vinç yardımıyla arabalı vapura yerleştirildi. Ardından, yaklaşık 10 metre derinliğe batırılan tank, “Türkiye’de şimdiye kadar en sığa batırılmış askeri batık” unvanını kazandı. Böylece sadece profesyonel dalgıçlar değil, yüzeyden dalış yapan amatörler de bu batığı gözlemleyebilecek.

SAROS DÜNYA MERKEZİ OLACAK

Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgenin potansiyelini ortaya çıkaracak projelere devam ettiklerini belirterek, "İbrice Limanı ve çevresinde ciddi bir altyapı hamlesi başlattık. Dalış kulüplerine yeni alanlar kazandırıyor, balıkçılar için barınaklar ve soğuk hava depoları oluşturuyoruz. Amacımız Saros Körfezi’ni sadece Edirne’nin değil, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı dalış merkezlerinden biri haline getirmek" dedi.

Sezer ayrıca daha önce bölgeye batırılan gemi ve uçağın çok derinlere gömüldüğünü, bu batıkların yerlerinin değiştirilmesi için çalışmalar sürdürüldüğünü ifade etti. Yeni batırılan tankın ise hem çevreye zarar vermeyecek hem de dalgıçlar için güvenli olacak şekilde hazırlandığını vurguladı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da projenin geçmişinin 2008 yılına dayandığını anımsatarak, “Yapay resif projesiyle kaçak balıkçılığı azaltmayı, yerel balıkçılığı desteklemeyi ve su altı turizmini canlandırmayı hedefledik. Heykel batıkları, Nusret Mayın Gemisi replikası ve uçak batığı gibi pek çok adım attık. Bugün ise bu çalışmaların devamı niteliğinde bir tankı daha su altı tarihimize kazandırıyoruz” diye konuştu.

YENİ BİR SU ALTI YAŞAM ALANI

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam da konuşmasında, "Bugün 45 tonluk bir tankı su altına indirerek yeni bir yapay resif oluşturuyoruz. 10 metrelik derinlik, ideal ışık ve görüş koşulları sunuyor. Bu proje, hem canlı yaşamına katkı sunacak hem de yerli ve yabancı dalgıçlar için ilgi odağı olacak" ifadelerini kullandı.