Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına beklemedikleri bir misafir takıldı.

Yaklaşık 50 metre derinlikte bırakılan ağları çeken balıkçılar, ağın ağırlaşması üzerine büyük bir balık yakaladıklarını düşündü. Ancak ağ tekneye yaklaştırıldığında bunun bir köpek balığı olduğu görüldü.

65 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Balıkçıların güçlükle tekneye çıkardığı kum kaplanı cinsi köpek balığının öldüğü belirlendi. Yapılan ölçümde köpek balığının 1 metre 70 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 65 kilogram ağırlığında olduğu tespit edildi.

Balıkçılar, ağı çekerken ağırlığı nedeniyle ilk olarak büyük bir orkinos yakaladıklarını sandıklarını, köpek balığını gördüklerinde ise şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Balıkçıların, köpek balığını tekneye almakta da güçlük çektiği ifade edildi.