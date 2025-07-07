Görüntülerde, köpekbalığının su yüzeyinde bir süre sakin şekilde dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor. Köpekbalığının türü henüz net olarak belirlenemezken, olay sonrası bölgedeki vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginlik yaşandı.

Saros Körfezi'nin temiz ve derin sularında zaman zaman farklı deniz canlılarına rastlandığını belirten uzmanlar, görülen köpekbalığının insanlara karşı saldırgan olmayan bir tür olabileceğini ifade etti. Yine de, bölgede balık tutan ve yüzen vatandaşların daha dikkatli olmaları istendi.

Köpekbalığının görüntülenmesi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Balıkçıların cep telefonuyla kaydettiği video, kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.