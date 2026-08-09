Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, Çin’deki dört farklı asılı tabut alanından çıkarılan 11 kişinin antik genomu incelendi. Araştırmacılar bu verileri, Yunnan eyaletinin Qiubei bölgesindeki She De köyünde yaşayan 30 Bo bireyinin genomuyla karşılaştırdı. Sonuçlar, günümüzdeki Bo topluluğunun genetik mirasının önemli bir bölümünün asılı tabut geleneğini uygulayan eski topluluklardan geldiğini gösterdi.

TABUTLARI YÜKSEK KAYALIKLARA YERLEŞTİRDİLER

Asılı tabut geleneğinde ölüler toprağa gömülmek yerine ahşap tabutlara konularak yüksek kayalıklardaki oyuklara, mağaralara veya kayalara sabitlenen ahşap desteklerin üzerine yerleştiriliyordu. Güney Çin’in yanı sıra Güneydoğu Asya’nın farklı bölgelerinde de görülen bu sıra dışı cenaze geleneğinin geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine kadar uzanıyor.

Tarihi Çin kayıtları bu uygulamayı uzun süredir Bo halkıyla ilişkilendiriyordu. Ancak Bo topluluğunun Ming Hanedanlığı'nın sonlarına doğru tarih kayıtlarından büyük ölçüde kaybolması nedeniyle bu bağlantıyı doğrudan kanıtlamak mümkün olmamıştı. Antik DNA sonuçları, tarihi kayıtlarda yer alan bağlantıyı genetik verilerle destekledi.

Araştırmada incelenen Çin’deki kalıntıların yaklaşık 660 ila 2 bin 490 yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Genetik analizler ayrıca hem eski asılı tabut topluluklarının hem de günümüzde yaşayan Bo halkının, Güney Doğu Asya'nın kıyı kesimlerindeki Neolitik dönem topluluklarıyla güçlü genetik bağlantılar taşıdığını gösterdi.

TAYLAND’DAKİ TABUTLARDA DA AYNI İZLERE RASTLANDI

Bilim insanları araştırmayı yalnızca Çin’le sınırlı tutmadı. Tayland’ın kuzeybatısındaki Pang Mapha bölgesinde bulunan üç farklı 'kütük tabut' alanından dört kişinin antik genomu da analiz edildi. Çin ve Tayland’daki kalıntılarda ortak genetik bileşenlerin bulunması, cenaze geleneğinin daha geniş bir coğrafi ve kültürel ağın parçası olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar ayrıca yaklaşık 1200 yıl önce asılı tabut topluluklarının Çin’in kuzeydoğusundaki ve Sarı Nehir çevresindeki topluluklarla da temas kurduğuna ilişkin genetik izlere ulaştı. Bu durum, sarp ve ulaşılması güç bölgelerde yaşayan toplulukların sanıldığı kadar izole olmadığını gösteriyor.

Asılı tabut geleneği ilerleyen dönemlerde ortadan kalkarken, Bo halkının da uzun süre tarih sahnesinden silindiği düşünülüyordu. Yeni DNA sonuçları ise Yunnan’da bugün yaşayan Bo topluluğunun, bu eski cenaze geleneğini uygulayan insanlarla önemli ölçüde genetik devamlılık taşıdığını ortaya koydu. Böylece yüzyıllardır kayalıkların üzerinde duran tabutların arkasındaki topluluğa ilişkin en güçlü bilimsel kanıtlardan biri elde edilmiş oldu.