Felicia Sağnak’ın, Sarp Levendoğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafları beyaz kalp emojisiyle paylaşması ise “aşk ilanı” olarak yorumlandı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çok sayıda beğeni ile yorum aldı.