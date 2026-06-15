Kanal D’nin uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”da birlikte kamera karşısına çıkan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, bir süredir magazin gündeminde yer alan aşk iddialarını sosyal medya paylaşımlarıyla doğruladı.
İkilinin tatil kareleri, ilişkilerini gizlemedikleri yönünde yorumlandı.
Bir süredir haklarında çıkan aşk iddialarıyla gündeme gelen Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, birlikte çıktıkları tatilden paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarından yayınlanan kareler, ikilinin ilişkisini doğruladığı şeklinde değerlendirildi.
Felicia Sağnak’ın, Sarp Levendoğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafları beyaz kalp emojisiyle paylaşması ise “aşk ilanı” olarak yorumlandı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çok sayıda beğeni ile yorum aldı.
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Öte yandan çift arasındaki yaş farkı da sosyal medyada gündem olan detaylar arasında yer aldı. Sarp Levendoğlu’nun 44, Felicia Sağnak’ın ise 28 yaşında olması dikkat çekti.
İkilinin ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih edip etmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
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