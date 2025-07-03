İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşen oyuncu Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşam tarzı çok konulmuştu.

"DÖRT ÇEŞİT YEMEĞE 200 LİRA ÖDÜYORUM"

Levendoğlu, "45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks. Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça'da şöhretin pek bir önemi yok. Pahalı arabalarını sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Eleştiri olarak söylemiyorum, ama şan şöhretin orada bir değeri yok. Üstelik Datça ekonomik bir yer. Bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra dört çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 lira ödüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"UCUZ İNSANLAR PAHALI ŞEYLERDEN HOŞLANIR"

Instagram hesabından sık sık bu yaşantısına dair paylaşımlarda bulunan Sarp Levendoğlu son olarak yaptığı şu açıklamayla gündeme geldi:

"Bir oda daha olsa ne yapacaksın ki odayı? Bir odam daha mı var diyeceğim? Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır. İhtiyacından fazlası hep başkası içindir. İkinci ev, ikinci araba, evin büyüklüğü, boş odalar hep başkasına hava atmak içindir. 5 odalı evde oturuyorsun, kaç kişisiniz iki... Bizim ev aslında 40 metre kare değil, Datça yarım adası kadar. Bahçede arkadaşlarımla oturuyoruz, buralarda yürüyüş yapıp koşuyoruz.

"İstanbul'da büyükçe bir evde yaşıyordum. Çünkü sokaktan kaçıyordum. Arkadaşlarım bana gelsin, sevdiğim insanlara yemek yapayım birlikte vakit geçirelim diye öyleydi. Burada öyle bir şey yok. Dışarıdaki mutfakta 30 kişiye de yemek yapabiliyoruz. Burada çok lüks bir arabaya binmek biraz görgüsüzlük. Çünkü buranın yolları buna uygun değil."

Sosyal medya kullanıcıları bu ifadelere tepki gösterdi. "Datça'da ev, kenarda 20 - 30 milyon lira paramız olsa şu şekil kafa ütülerdik.", "İki yeşillik ağaç gören, başımıza filozof kesiliyor", "Kral o köyde yaşamak için de para lazım!" gibi yorumlar yapıldı.