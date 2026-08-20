Batrakov’u renklerine katan sarı kırmızılılar orta saha transferi için de çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen Senegalli orta saha Pape Matar Sarr için İngiliz ekibinin kapısını çaldı. Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu için Tottenham'a 18 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Premier League temsilcisi ise sarı-kırmızılıların bu teklifini reddetti.

TOTTENHAM 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Tottenham'ın Pape Matar Sarr'ın bonservisi için beklentisinin 25 milyon euro olduğu belirtildi. Sarı kırmızılıların önümüzdeki günlerde İngiliz kulübünün kapısını daha iyi bir teklifle çalacağı öğrenilirken oyuncunun da Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Geride bıraktığımız sezon Tottenham formasıyla 37 maça çıkan Sarr, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Senegalli oyuncunun 30 milyon euroluk değer bulunuyor.