Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Kazancılar Çarşısı'nda, gece saatlerinde bir sarraf dükkanından yaklaşık 300 gram altın ve bir miktar gümüş çalındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde G.G.'ye ait dükkanın kepengini ve camını kırarak içeri giren kimliği belirsiz iki şüpheli, altın ve gümüşleri alıp kaçtı.

Sabah dükkanına gelen G.G., hırsızlığı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.