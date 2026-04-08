Avrupa'da pek çok ülkenin karşı karşıya kaldığı işçi göçü ihtiyacı Portekiz'de de kendini gösterdi. Nitelikli göçmen alımı ile yurt dışından işçi istihdamı sağlayan ülkelerden biri olan Portekiz işçi alım şartlarını açıkladı. Yayınlanan resmi ilanlar ile açıklanan şartları karşılayan kişiler 6bin Euro maaş ile Portekiz'de çalışırken yaşama hakkı kazanabiliyor. Portekiz Türk vatandaşlar için de işçi alım ilanlarını resmi kanallardan yayınladı.

AYLIK 6 BİN AVRO MAAŞLA 5 BİN İŞÇİ

Avrupa'nın son yıllarda karşı karşıya kaldığı ekonomik krizler ve iş gücü açığıyla mücadele için alınan kararlar kapsamında her ülke kendi nüfus politikalarına ek olarak nitelikli göçmen alımları yapıyor. Bu sayede Avrupa ülkelerinde oturum hakkı kazanıp Euro bazında maaşla çalışma imkanı Türk vatandaşları için de doğmuş oldu.

En çok işçi alımı yapan ülkelerden biri olan Portekiz de işçi alım şartları ve en çok işçi alımı yapılacak meslekleri açıkladı. Portekiz'de kıdemli yazılımcı olarak çalışma şartlarını karşılayan kişiler 6 bin Euro maaşla işe başlayabiliyorken aynı zamanda nitelikli ve niteliksiz işçi alımları için maaş aralıkları da açıklandı.

180 GÜNLÜK İŞ ARAMA KOLAYLIĞI

Portekiz’i diğer Avrupa ülkelerinden ayıran en büyük kolaylık, geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren "İş Arama Vizesi". Bu vize sayesinde Türk vatandaşları, henüz bir iş bulmadan Portekiz’e gidip 180 güne kadar yasal olarak orada kalarak iş arayabiliyor. İş bulduğunuz anda ise bu vize doğrudan çalışma ve oturum iznine dönüştürülüyor.

EN ÇOK İŞÇİ ARANAN MESLEKLER

Portekiz işçi alımı için gerekli şatları açıkladı. 6 bin Euro'ya varan maaşlarla Portekiz2de çalışmak için aranan ilk şart mesleki yeterlilik oldu. İşte Portekiz tarafından açıklanan resmi ilanlarda en hızlı ve kolay işçi alımı yapılacak meslek grupları:

İnşaat Ustaları ve Kaynakçılar: İnşaat ustaları, kaynakçılar, elektrikçiler ve tesisatçılar listenin başında yer alıyor.

Lojistik ve Taşımacılık: Tır ve kamyon şoförleri ile lojistik çalışanlarına rekor maaşlar konuşulanlar arasında.

Teknik Personeller: Mekanik teknisyenleri, asansör tamircileri ve iklimlendirme uzmanları da kolay bir şekilde Portekiz'de iş buluyor.

Hizmet Sektörü: Aşçı yardımcıları, turizm personeli ve yaşlı bakım uzmanları için uzmanlığa bağlı kademeli maaş sistemleri bulunuyor.

14 MAAŞ İMKANI VE SOSYAL HAKLAR

Portekiz’de çalışma hayatının en büyük avantajı, yılda 12 değil, 14 maaş ödenmesi. Yaz tatili ve Noel ikramiyesi olarak ödenen bu ek maaşlar, çalışanların refah seviyesini ciddi oranda artırıyor. Ayrıca Portekiz, Avrupa’daki en hızlı vatandaşlık imkanı sunan ülkelerden biri olmasıyla da Türk işçiler için bir "gelecek kapısı" niteliğinde.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞELEYECEK?

İşe alım süreçlerinde mesleki yeterlilik belgesi ve temel düzeyde İngilizce (veya Portekizce) bilmek büyük bir avantaj sağlıyor. Adayların sabıka kaydının temiz olması ve Portekiz’deki ilk dönemlerini idame ettirebilecekleri sembolik bir birikimlerinin bulunması başvurular için yeterli görülüyor. Bununla birlikte nitelikli çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesi ve sertifikaların hazır olması gerekiyor.