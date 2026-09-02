Sosyal güvenlik sisteminde Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki küçük esnaf ve sanatkârların prim yükünü azaltmaya yönelik hazırlanan düzenlemede teknik çalışmalar tamamlandı.

Yapılan aktüeryal hesaplamaların ardından yasa teklifinin TBMM’ye sunulması ve önümüzdeki yıl itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

1 MİLYON SİGORTALIYI DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Küçük esnafın SSK’lı çalışanlarla prim gün sayısının eşitlenmesini öngören düzenleme, yaklaşık 1 milyon sigortalıyı doğrudan ilgilendiriyor.

Konuya ilişkin detayları aktaran Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, düzenlemenin maliyet analizlerinin yapıldığını ve geriye sadece yasa teklifinin meclis takvimine alınmasının kaldığını belirtti.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Karakaş’ın paylaştığı bilgilere göre, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki bütçe dengeleri gözetilerek hazırlanan taslağın önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Düzenleme kapsamında prim gün şartının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesiyle hak sahiplerine 1.800 gün (5 yıl) erken emeklilik imkânı sağlanması hedefleniyor. Ancak söz konusu indirim tüm Bağ-Kur mensuplarını kapsamayacak.

KAPSAM VE BAŞVURU ŞARTLARI

Küçük Esnaf ve Sanatkârlar: Prim indirimi imkânından yalnızca mahalle bakkalı, berber, terzi gibi küçük esnaf ve sanatkâr statüsündeki sigortalılar yararlanabilecek.

Şirket Ortakları Kapsam Dışı: Şirket ortakları ve büyük işletme sahipleri düzenleme dışında tutulacak; bu grup için 9 bin prim günü şartı uygulanmaya devam edecek.

Kadın Sigortalılar: EYT kapsamındaki kadın Bağ-Kur’lular için prim şartı halihazırda 7 bin 200 gün olduğundan ilave bir gün indirimi uygulanmayacak.

Sıfır Borç Kriteri: Prim gün şartını sağlayan sigortalıların emeklilik hakkından yararlanabilmesi için başvuru tarihi itibarıyla geçmişe dönük herhangi bir prim borcunun bulunmaması gerekecek.