Emekli maaşlarının yetersizliği ve geçim zorlukları, uzun süredir gündemdeki konular arasında yer alıyor. Bu çerçevede, emeklilerin binek otomobil alımlarında ÖTV muafiyetinden yararlanmasını öngören yeni bir kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif yasalaştığında, bazı emekli grupları araç alımlarında vergi avantajına sahip olacak.

HANGİ GRUPTAKİ EMEKLİLER YARARLANACAK?

Önerilen düzenleme, özellikle esnaf ve sanatkar statüsünde bulunan ve Bağ-Kur üzerinden emekli aylığı alan vatandaşları kapsıyor.

Teklife göre; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında yer alan kişiler ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesine göre Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.

MUAFİYETTEN FAYDALANABİLMEK İÇİN İKİ ŞART ÖNE ÇIKIYOR

Kanun teklifinde, muafiyetten faydalanabilmek için iki şart öne çıkıyor: Kişinin hem esnaf ve sanatkar statüsünde olması hem de Bağ-Kur üzerinden emekli maaşı alıyor olması gerekiyor.

5 YIL İÇİNDE SADECE 1 KERE KULLANILABİLECEK

Ayrıca muafiyet, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde sadece bir kez kullanılabilecek ve ÖTV’siz alınan araç bu süre boyunca satılamayacak veya devredilemeyecek.

Şu aşamada teklif yalnızca Meclis’e sunulmuş durumda. Türkiye’de yasama süreci gereği, teklif önce ilgili komisyonlarda inceleniyor, ardından Genel Kurul’da oylanıyor.

Kabul edilmesi hâlinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve belirli emekli grupları ÖTV avantajıyla araç sahibi olabilecek.