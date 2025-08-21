Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişisinde de, İBB’ye yönelik operasyonlarda başrol oynayan müteahhit Aziz İhsan Aktaş’ın adı öne çıktı. Aziz İhsan Aktaş ile ortağı Barka Atık Yönetim Limited Şirketi Baki Nugay’ın Adana operasyonu için verdikleri ifadede Özlem Çerçioğlu ve Aydın Belediyesi ihalesi konusu gündeme geldi.

Aktaş ve Nugay’ın Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları ihalelere nasıl fesat karıştırdıklarını ve haksız kazanç sağlandığı ile ilgili ifadelerinden sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Daire Başkanı İbrahim Gürdal şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gürdal’ın ifadeye çağrılmasıyla panikleyen Özlem Çerçioğlu’nun ise gözaltına alınıp tutuklanma korkusuyla AKP ile temasa geçip parti değiştirdiği öğrenildi.

KOPYALA YAPIŞTIR FORMÜLÜ

İddiaya göre itirafçı olunca ev hapsiyle serbest kalan Aktaş ile Baki Nugay’a ait Barka Atık Yönetim ve Taşımacılık Limited Şirketi ile Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Limited Şirketi ortaklığına Aydın Belediyesi’nden 140 milyon lira tutarında araç kiralama ve katı atık toplama ihalesi verildi. Aktaş’ın, bu ihalelerde, Diyarbakır’ın AKP’li eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile yaptığı araç kiralanması ihalesindeki şartlar içeren yöntemi uyguladığı ortaya çıktı.

MÜFETTİŞLER TESPİT ETTİ

İçişleri Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemede, ihalelerin usulsüz yapıldığı, teknik şartnamesinin ihalenin verileceği Aktaş’a ait firma tarafından bizzat hazırlanarak belediyeye sunulduğu, temizlik için araç kiralama ihalesiyle ilgili Aktaş’ın firmalarına ödenen paralarla belediyeye aynı araçlardan 6 tane alınabileceğine dair kamu zararı tespit edildi. Ayrıca araçlarının bazılarının klimasız olması nedeniyle ‘klima’ şartının maddelerden çıkarıldığı belirlendi.

Adrese teslim: Kendine uyan şartları yazmış

Aktaş’ın onayından geçen ihale şartnamesinde başka birçok firmada olmayan özellikler yer aldı. Örneğin, “8-10 tonlu buharlı arazöz, 1-2 m3 vakumlu yol süpürme aracı, 2-3 ton basınçlı yol yıkama ekipmanı, trafik levhası ve bariyer yıkama sistemi, arkadan vakum sistemi, 3 tarafa damperli yük taşıma sistemi, hidrolik iş makinesi çalıştırma sahip olma özelliğine sahip olma” gibi detaylı şartlar kondu. Aziz İhsan Aktaş’ın araçlarında yok diye klimalar da şartnameden çıkartıldı.