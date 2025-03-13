EuroLeague'in 29. haftasında ağırladığı Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 92-82 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Taraftarı ve takımı tebrik ettiğini söyleyen Jasikevicius, "Kolay bir maç değildi. Zaten kolay olmasını beklemiyordum. ASVEL, fizik kalitesi iyi bir takım. 92 sayı üretmeyi başardık, 30 tane üçlük yarattık. Üçüncü ve dördüncü çeyrekteki ribauntlarımız daha iyiydik. Lauvergne çok iyi performans sergilese de kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.

LDLC ASVEL Başantrenörü Pierre Poupet ise "Genel olarak iyi oynadık. İki takımı da tebrik ediyorum. Çok fazla sayı üretmelerine izin verdik. Bazı hatalarımız oldu. Böyle bir takıma karşı mücadele etmek kolay olmadı. Bu şekilde oynamamız ve daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.