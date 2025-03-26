EuroLeague'in 31. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibini 101-100 yenerek ilk 6 sırayı garantileyen ve adını play-off'a yazdıran Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, galibiyetten dolayı oyuncuları ve taraftarları tebrik etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, maça yavaş başladıklarını belirtti.

Monaco mağlubiyetinin ardından galibiyetin önemine değinen Jasikevicius, "Oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum. Paris takımını da tebrik etmek istiyorum. Yürekleriyle oynadılar. Bu şekilde kaybetmek zor mağlubiyettir. Biz yavaş başladık. Savunma stratejimizi ve eşleşmeleri değiştirdik. Paris'te yenmiştik rakibimizi, aynı şeyleri tekrarladık ama olmadı. Nigel'ın atışıyla maçı kazandık. Monako'ya kaybettikten sonra ders almak gerekiyor, bu şekilde oynamak iyi değil tabi. Maçın büyük çoğunluğunda yoktuk. Detaylar çok önemli. Nigel'ı anlamak gerekiyor, şu an yüzde yüzünde değil, sakatlıktan döndü. İnanılmaz katkısı oldu takımımıza. Wilbekin'den sonra başka bir Wilbekin gelmiş gibi oldu. Daha da iyi olma şansı var, maçı değiştiren oyuncu oldu." diye konuştu.

Jasikevicius, bundan sonraki süreçte sıralamaların önemli olmadığını, takımın sağlık durumunun belirleyici olacağını da sözlerine ekledi.

Splitter: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Paris Basketbol Başantrenörü Tiago Splitter, çok zor bir takıma karşı sonuna kadar savaştıklarını dile getirdi.

Çok zor bir maç olduğunu dile getiren Splitter, "Sezon boyunca hep savaştık ama takımla ilgili söyleyeceğim tek şey onlarla gurur duyuyorum. Bu kadar yetenekli bir takıma karşı hep savaştılar. Oyunculuk kariyerimde de böyle maçlar yaşadım, basketbol böyle bir şey. Bu da sezonun en zor maçlarından biriydi." değerlendirmesinde bulundu.