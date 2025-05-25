Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kamu Diplomasisi Akademisi" programına katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, jeopolitik bir kırılma döneminden geçildiğini söyledi.

Soylu, "Kamu diplomasisi, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbesine, 6-8 Ekim olaylarına, 15 Temmuz'a rağmen felsefenden, iddiandan, iradenden, istikametinden vazgeçmemen demektir. Onun için yaptığınız iş çok kıymetlidir." diye konuştu.

'HAZIRIM' MESAJI VERDİ



Soylu'nun konuşma sırasında kullandığı “Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum” ifadeleri, 3 Haziran sonrasında yapılması beklenen Kabine değişikliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj olarak yorumlandı.





ÇOK SAYIDA BAKANLIĞIN DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR



3 Haziran 2023'te açıklanan mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'si, günler sonra görevdeki iki yılını doldurarak emeklilik hakkı kazanacak. AKP kulisleri, uzun zamandır planlanan kapsamlı Kabine değişikliği için bu tarihten sonrasını işaret ediyor.



AKP'ye yakın kaynaklar, yapılması planlanan Kabine değişikliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun görevlerinde herhangi bir değişiklik yapılmasının beklenmediğine dikkat çekmekte.









