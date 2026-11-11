Güngören'de kentsel dönüşüm sürecinde boşaltılmış bir binaya girmeye çalışan hırsızlık şüphelisi, tırmandığı birinci kat penceresinde mahsur kaldı. Ne içeri girebilen ne de aşağı atlayabilen zanlı, itfaiye merdiveniyle kurtarılarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Gençosman Mahallesi Damla Sokak üzerinde yer alan 5 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tahliye edilen binaya yönelen şüpheli, bina girişinde bekçi olduğunu fark edince farklı bir güzergah denedi. Giriş katındaki iş yerinin dış cephe duvarına tutunup kablolara basarak tırmanan şahıs, pencere demirleri ve aralık arasında sıkıştı. Bulunduğu yerde asılı kalan şüpheli, hareket edemeyince çevredeki mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

1 SAAT BOYUNCA PENCEREDE ASILI KALDI

Pencerede asılı kalan şahsı gören çevre sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kurtarılmayı beklerken sokaktaki vatandaşlarla da tartışma yaşayan şüpheli, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin merdiven uzatmasıyla yaklaşık 3 metre yükseklikten güvenli şekilde indirildi. Şüpheli, aşağı indirildikten hemen sonra polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

"YÜKSEKLİK KORKUSU OLDUĞU İÇİN ATLAYAMADI"

Olayın tanıklarından mahalle sakini Aysel Hamarat, "Kapının kilidini kırmış, içeriye girmiş. İçeride insanların olduğunu görünce çıkıp buradan tırmanmaya çalışmış. Yaklaşık 1 saat orada asılı kaldı. Sonra ekipler geldi ve kişiyi indirdi" ifadelerini kullandı.

Bir diğer çevre sakini Vedat Sümer ise, "Komşumuz şahsı camda asılı görmüş. Yükseklik korkusu olduğu için 2 metreden aşağıya atlayamadı. İtfaiye ekipleri aşağı indirdi ve polis götürdü" dedi.

Olay anı ve şüphelinin pencerede asılı kaldığı süre boyunca yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.