İsrail'e olan desteğini açıkça dile getiren Kainerugaba, Uganda ordusunun bu doğrultuda göreve hazır olduğunu belirtti. İsrail’i “Kutsal Topraklar” olarak nitelendirerek askeri destek sağlayabileceklerini ifade etti.



Kainerugaba, “72 saatte Tahran’ı ele geçirebileceğini” iddia ederek, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerde bulundu.



TÜRKİYE'DEN 1 MİLYAR DOLAR VE EŞ İSTEDİ



Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesme tehdidinde bulunan Kainerugaba, Türkiye'nin Uganda'da bulunan büyükelçiliğini kapatabileceğini açıkladı. Türkiye ile olası bir pazarlık masasına en az bir milyar dolar ile oturacaklarını söyleyen Kainerugaba, son paylaşımında ise ayrıca Türkiye'deki en güzel kadını da kendisine eş olarak istediğini duyurdu.