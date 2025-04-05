Şaşkınlık veren olay Karaman’da yaşandı. Bir vatandaş ayağı kırılan koyununu tedavi ettirmek için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Kucağında ayağı kırık koyunuyla vatandaşı gören sağlık çalışanları ve hastalar şaşkınlık yaşadı.

RÖNTGEN ODASINDA RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Kısa süreli şaşkınlığın ardından sağlık çalışanları ayağı kırık koyunu tedavi etmeye başladı. Ayağı kırık koyunun röntgeni çekildikten sonra tıbbi müdahale yapıldı.

VETERİNER HEKİMLER ODASI’NDAN TEPKİ

Yaşananların ardından Karaman Veteriner Hekimler Odası yazılı bir açıklama yaptı. Oda Başkanı Ümit Çağlıyan hastane personelinin vatandaşı veteriner hekime yönlendirmesi gerekirken, koyunun röntgen odasında görüntülenmesi ve tıbbi müdahaleye kalkışılmasını sert bir dille eleştirdi.

“ZOONOZ HASTALIKLARIN YAYILMASINA NEDEN OLUR”

Çağlıyan açıklamasında, “İlimizde yeterli sayıda veteriner hekim varken, uzmanı olmadıkları bir alanda müdahale etmek, hastaneye gelen binlerce vatandaşın sağlığını hiçe saymaktır” dedi. Çağlıyan, ayrıca bu tür müdahalelerin hem hijyen açısından insan sağlığını tehdit ettiğini hem de zoonoz hastalıkların yayılmasına neden olabileceğini belirtti. Çağlıyan, Karaman İl Sağlık Müdürlüğü’nden de sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ettiklerini belirterek, kamuoyunu bilinçli davranmaya davet etti.

“SORUMLULAR HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ”

Çağlıyan yayınladığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde yaşanan olayda, hastane personeli yardım isteyen vatandaşı Veteriner Hekimlere yönlendirmesi gerekirken, röntgen odasında koyunun röntgeni çekmeleri vatandaşa yardım etmeye çalışırken hastanedeki hijyen ve insan sağlığını hiçe saymaları tarafımızdan şaşkınlıkla karşılanmıştır. İlimizde yeterli sayıda veteriner hekim meslektaşlarımız bulunurken, uzmanı olmadıkları bir işe müdahalede bulunmaları ve hastaneden hizmet almaya gelen binlerce vatandaşımızın sağlığını umursamamaları hastane personeline yakışmamıştır. İyi niyet ve vicdanlı davranış olarak yansıyan tüm bu müdahaleler, insan sağlığı ve hastane hijyenini, hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalıkların yayılması, hayvan sağlığını ve veteriner hekimlik hizmetlerini düzenleyen 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” ve 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında suçtur. Mevzuatta tıp hekimleri veya diğer sağlık personeli fark etmeksizin hangi meslekten olursa olsun hayvanlara müdahale eden kişilere hukuken ceza uygulanması gerekmektedir. Karaman Veteriner Hekimleri odası yönetim kurulu olarak sorumlular hakkında şikayette bulunulacak olup, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmekteyiz.”