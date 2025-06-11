Kamuda yaşanan şatafat ve savurganlığa Merkez Bankası’ndan hem tespit hem de ince uyarı mesajı geldi. Yılın ikinci Enflasyon Raporu’nda ‘Kamu Harcama Çarpanı’ ismiyle teknik bir çalışmaya yer veren Merkez Bankası, kamu harcamalarındaki artışın enflasyonla mücadeleye büyük zarar verdiğini belirtirken harcamalarda tasarrufa gidilmesi halinde bunun enflasyon verilerine olumlu yönde ve çok hızla yansıyacağını bildirdi

SAMAN ALEVİ GİBİ

Teknik çalışmada, kamu harcamalarını oluşturan tüketim ve yatırım harcamalarının hem milli gelire hem de enflasyona etkileri analiz edildi. Çalışmaya göre, kamu tüketiminde meydana gelen her 1 TL’lik artış veya azalış Gayrisafi yurtiçi hasılayı (GSYH) ilk çeyrekte 1.6 TL artırırken veya azaltırken kamu yatırımlarındaki 1 TL’lik artış veya azalış GSYH’yı 0.9 TL artırıyor ya da azaltıyor. Kamunun yaptığı tüketim harcamaları ilk çeyrekte yatırım harcamaları ise 5’inci çeyrekte en üst seviyeye ulaşıyor. Ancak tüketimin büyümeye etkisi ilerleyen dönemde hızla azalırken yatırımın katkısı çok uzun süre devam ediyor. Merkez Bankası’nın bu çalışması, iktidarın özellikle seçim dönemlerinde kamuya bol keseden tüketim harcaması yaptırarak ekonomiyi canlı göstermeye çalıştığının da teknik olarak ifadesi oldu.

YATIRIMA GİTMELİ

Kamu kaynaklarının tüketim yerine yatırıma harcanması gerektiği üstü kapalı olarak anlatılan çalışmada, “İlk dönem hariç kamu yatırımlarının kamu tüketimine göre daha yüksek bir çarpan değerine ve daha etkin bir maliye politikası aracına sahip olduğu görülmektedir” denildi.

Enflasyon için tüketimi kısın

Merkez Bankası çalışmasında kısa vadede kamu tüketiminin orta vadede ise kamu yatırımının daha etkin bir maliye politikası aracı olduğu belirtilirken, enflasyonla mücadelede tüketimi kısmanın kritik rol oynadığı ifade edildi. Çalışmada, “Teknik sonuçlar dezenflasyon süreci açısından değerlendirildiğinde mali çarpanların 1’in üzerinde değerler alması kamu harcamalarının toplam talebin kontrol edilmesinde para politikasına anlamlı bir şekilde destek sağlayabileceğine işaret etmektedir” denildi.