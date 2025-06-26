Rus Kolluk kuvvetleri, Leningrad Bölgesi'nde iki kişinin toprağa gömüldüğü bir ayine baskın düzenledi. Baskında korkunç detaylar ortaya çıktı. Polis ayin sırasında 2 kişinin paçavralara sarılı halde mezarlara gömüldüğünü tespit etti. Sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşılan kişiler gömüldükleri yerden çıkarıldılar.

KORKUNÇ AYİNE KATILMANIN BEDELİNİ ÖDEDİLER

RIA Novosti'ye akratarılanlara göre; "şeytani festival"e yaklaşık 15 kişi katıldı ve her biri ritüeli gerçekleştirmek için "şamana" 6 ila 9 bin ruble ödedi. Gömülenler de dahil olmak üzere ayine katılan 15 kişi gözaltına alındı.

Satanist ayini organize eden kadın ve erkek gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaynak, vatandaşların kişilik ve haklarını ihlal eden bir örgüt kurmaktan dolayı (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 239. maddesi) kendilerine karşı ceza davası açılması konusunun şu anda karara bağlandığını belirtti.

RIA Novosti, Leningrad Bölgesi Priozersk Bölgesi'ndeki "ayin" ile ilgili olarak kolluk kuvvetlerinden henüz resmi bir açıklama almadı.