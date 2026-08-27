Piyasalarda tüm gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki ay açıklayacağı kritik faiz kararına çevrilmişken, altın fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte iç piyasada gram altın yeniden yukarı yönlü bir ivme kazandı. Ekran başındaki yatırımcılar fiyatları anlık takip ederken, kuyumcu kapısını çalmadan önce herkesin yanıtını aradığı tek bir soru var: Alırken de satarken de kazandıran, değerini birebir koruyan altın hangisi?

BOZDURURKEN PARANIZI ÇÖP ETMEYEN ALTIN TÜRÜ ORTAYA ÇIKTI

Pek çok küçük yatırımcı, birikim yaparken alım ve satım fiyatları arasındaki o geniş makas aralığını hesaba katmadığı için ciddi kayıplar yaşayabiliyor.

Oysa kuyumculuk sektöründe yıllardır uygulanan ama vatandaşın pek üstünde durmadığı altın kuralı oldukça net.

Bozdururken 1 lira bile zarar ettirmeyen, işçilik maliyeti neredeyse sıfır olan altın türlerinin paketli gram altın ve küçültülmüş külçe altınlar olduğu açıklandı.

Takı, bilezik veya ziynet eşyası olarak tasarlanan ürünlerde usta işçilik payı yüksek olduğu için bozdurma aşamasında kayda değer kesintiler yapılıyor.

Ancak standart külçe veya sertifikalı gram altın tercih edildiğinde işçilik sıfırlandığı için paranız tek bir lira bile değer kaybetmeden doğrudan cebinizde kalıyor.

PİYASALARDA İBRE YUKARI DÖNDÜ

Altın fiyatlarındaki son rakamlar da yatırımlarını bu güvenli alanda değerlendirmek isteyenlerin yüzünü güldürüyor.

Ons Altın: Güne 4.605 dolar seviyesinde merhaba diyen ons altın, gün içinde 4.600 dolarlık dip seviyeden sonra hızla toparlanarak 4.643 dolara kadar çıktı. Şu sıralar 4.619 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram Altın: İç piyasada 7.107 liradan güne başlayan gram altın, gün içinde 7.186 liraya kadar tırmanarak rekor seviyeleri zorladı. An itibarıyla 7.149 liradan işlem gören gram altın, yatırımcısının odağında kalmaya devam ediyor.