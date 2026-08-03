Otomotiv uzmanları, ilk araç seçiminde yalnızca satış fiyatının değil, uzun vadeli işletim ve tamir masraflarının da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Sektör temsilcileri, yeni sürücüler için şehir içi kullanım kolaylığı sağlayan ve ikinci elde hızlı satılan modelleri sıraladı.

RENAULT CLIO

Renault Clio, kompakt boyutları sayesinde dar sokaklarda ve park manevralarında yeni sürücülere büyük kolaylık sağlıyor. Modelin Türkiye genelindeki son derece yaygın servis ağı ve yüksek ikinci el likiditesi, aracı değiştirmek isteyen sürücülere hızlı nakde dönme imkanı sunuyor.

TOYOTA YARIS

Şehir içi odaklı tasarlanan Toyota Yaris, küçük boyutlarıyla park sorununu ortadan kaldırırken dayanıklı motor altyapısıyla uzun ömürlü kullanım imkanı veriyor. Modelin özellikle otomatik şanzımanlı versiyonları, ilk kez direksiyon başına geçecek sürücüler tarafından sıkça tercih ediliyor.

TOYOTA COROLLA

Sedan segmentinin temsilcisi Toyota Corolla, mekanik sağlamlığıyla biliniyor. Düzenli bakımları yapıldığı takdirde yüksek kilometrelerde dahi sorunsuz çalışan araç, bol yedek parça imkanı ve güçlü 2. el piyasasıyla güvenli seçenekler arasında başı çekiyor.

HYUNDAI i20

Hyundai i20, donanım özellikleri ve modern tasarımıyla ilk araç alıcılarının dikkatini çekiyor. Modelin makul seviyedeki yedek parça fiyatları ve yaygın yetkili servis ağı, kullanıcıların işletim maliyetlerini düşürerek ekonomik bir sürüş sağlıyor.

VOLKSWAGEN POLO

Sürüş hissi ve gövde sağlamlığıyla bilinen Volkswagen Polo, uzun yıllar güvenle kullanılabilecek modeller arasında gösteriliyor. Ancak uzmanlar, Polo satın almayı planlayan kişilerin özellikle DSG şanzıman ve motor durumunu detaylı bir ekspertiz kontrolünden geçirmesini tavsiye ediyor.

SUZUKI SWIFT

Hafif gövde yapısı ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan Suzuki Swift, şehir içi ulaşımda düşük maliyetli bir alternatif oluşturuyor. Mekanik dayanıklılığı yüksek olan modelin tek dezavantajı ise rakiplerine kıyasla ikinci el satış sürecinin daha yavaş ilerlemesi olarak gösteriliyor.