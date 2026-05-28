Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı sonrası üreticilerin mağdur olmaması için elde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, uygulamanın bu yıl da devam edeceğini belirterek, üreticilerin ellerinde kalan hayvanların belirlenen kriterler doğrultusunda kurum tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

Her yıl Kurban Bayramı sonrasında uygulanan alım programıyla yetiştiricilerin ekonomik kayıp yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.