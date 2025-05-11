İngiltere'nin, Northallerton'daki 305.000 sterlin değerindeki müstakil ev, dışarıdan bakıldığında sıradan bir banliyö evi gibi görünüyor. Ancak içerine girenleri ilginç bir sürpriz bekliyor. Evin her tarafı oyuncak ayılarla dolu.

TikTok'ta @HousingHorrors adlı kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, evin neredeyse tüm odaları her boyda ve renkte peluş oyuncaklarla kaplı. Özellikle bir yatak odası, tamamen oyuncak ayılarla dolu bir dolapla dikkat çekiyor. Diğer odalarda da sayısız doldurulmuş hayvan ve bebek figürü yer alıyor.

TikTok dikkat çeken eve çok sayıda yorum geldi. Bazı yorumlar şu şekilde:

"Hayatımda bir evde bu kadar çok oyuncak ayı görmedim"

"İlk bakışta normal, ama odaya girince birden yüzlerce göz size bakıyor gibi hissediyorsunuz!"

Evin oyuncak koleksiyonunun yatırım amaçlı mı yoksa sadece sevgiyle mi biriktirildiği bilinmiyor