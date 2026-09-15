Arjantin’de sıradan bir satılık ev ilanı, II. Dünya Savaşı’nın karanlık sayfalarından kalan 80 yıllık dev bir kayıp sanat eseri gizemini aydınlattı. Arjantin'in Mar del Plata kentindeki bir evin emlak ilanını inceleyen araştırmacı gazeteciler, salon duvarında yeşil bir koltuğun üzerinde asılı duran tabloyu fark etti. Yapılan detaylı incelemeler sonucu, ilandaki fotoğrafın Nazi yağmasında kaybolan paha biçilemez bir sanat eseri olduğu anlaşıldı.

EV İLANINDA 14 MİLYONLUK KAYIP TABLO BULUNDU

Uzun yıllar İtalyan ressam Giuseppe Ghislandi'ye ait olduğu sanılan "Bir Kadının Portresi" adlı eserin, yapılan son analizlerle 18. yüzyıl ustası Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti'ye ait olduğu tespit edildi. Piyasa değeri 250 bin avro (14 milyon 040 bin 240 TL) olarak belirlenen tablo, 1940'ta Nazi işgali sırasında hayatını kaybeden Yahudi sanat tüccarı Jacques Goudstikker'in koleksiyonundan çalınmıştı.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Gazetecilerin haberi patlatmasının ardından emlak ilanı hızla yayından kaldırıldı. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, tablonun asılı olduğu duvarda sadece bir halıyla karşılaştı. Nazi yöneticisi Friedrich Kadgien'in kızı olan ev sahibi Patricia Kadgien ve eşi, köşeye sıkışınca tabloyu avukatları aracılığıyla savcılığa teslim etmek zorunda kaldı.

Arjantin mahkemesinde varılan anlaşmayla tablonun tüm hakları Goudstikker'in tek mirasçısı Marei von Saher'e devredildi. Ülkeden çıkarılmadan önce Arjantin'de sergilenmesi planlanan eserle birlikte evde bulunan diğer tablolara da incelenmek üzere el konuldu.