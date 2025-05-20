Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat, Avrupa ülkelerindeki konut alım-satım enflasyonunu ortaya koyan bir rapor yayımladı.

Raporda, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerindeki taşınmaz mülklerin ülke başına olan artışını listeleyen çizelgede ise, Türkiye tartışılmaz pahalılık şampiyonu oldu.

Türkiye'deki taşınamaz mülklerin pahalılığı, konut enflasyonlarında ikinci sırada yer alan Macaristan'ı yediye katladı.

Eurostat verileri (2024)

Macaristan'ın arkasından ise en pahalı ülkeler İzlanda, Litvanya, Portekiz ve Çekya olarak listeye girdi.

Bu açık ara fiyat farkının, 2021 yılından beri devam ettiği de rapora yansıdı. Türkiye, yaklaşık 4 yıldır Avrupa'nın en pahalı evlerinde oturuyor.

DEPREMDE YIKILAN BİNALARIN DA ŞAMPİYONUYUZ

Ancak Türkiye'deki evlerin taşıdığı risk, fiyatlarıyla da örtüşmüyor. Avrupa'da Deprem Riski (Earthquake Risk Across Europe / EFEHR) haritasına göre Avrupa'nın en depreme yatkın olan ülkesi Türkiye, aynı zamanda deprem sebebiyle en fazla evin yıkıldığı ikinci ülke olarak da öne çıkıyor.

EFEHR verilerine göre Türkiye, deprem sebebiyle en fazla binanın kullanılamaz hale geldiği ikinci ülke. EFEHR'in haritasına göre Birinci sırada İtalya, üçüncü sırada ise Yunanistan yer aldı.

EFEHR haritasında depremden en çok zarar eden 3 ülke

Avrupa Deprem Riski Modeli'ne (ESRM20) göre, Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Romanya gibi ülkeler, Avrupa'daki yıllık ortalama ekonomik kayıpların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor .

Ancak son 10 yıla bakıldığında Türkiye, en fazla binanın yıkıldığı ülke olarak yine açık ara farkla birinci sıraya oturdu.

Tüm bunlara rağmen vatandaş, yıkılma tehdidi altında olan yaşlı binalar için asgari maaşı geçen kiralar ödemeye devam ediyor.