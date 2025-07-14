İktidarın uyguladığı tarım politikalarıyla her geçen gün üretmekten uzaklaşan çiftçinin, tepkisini göstermeye devam ettiğini, mazot, gübre gibi birçok girdi maliyetleri artarken, üreticinin ürünü maliyetini dahi karşılamayınca tarlada kaldığını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çiftçiye destek olacaklarını açıkladı.

ÜRETİCİ 70 DÖNÜMLÜK KARPUZU TARLADA TOPRAĞA GÖMDÜ

Efes Selçuklu karpuz üreticisi Hakan Kahya, ürününü satamayınca, tarlada bıraktı. Efes Selçuk’ta karpuz tarlasını toprağa gömmek zorunda kalan üretici Hakan Kahya “Yıllardır karpuz yetiştiriyorum. Ama bu sene tüm ürün tarlada kaldı. 6 kiloluk, 15 kiloluk karpuzlarımız var. Ama alan yok! Mazot geçen yıl 35 liraydı, şimdi 60 lira. Gübre 12 liraydı, şimdi 30 lira. Biz karpuzu 2 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Hatta bu rakam son günlerde 1 lira oldu. Tüccara 4 lira dedik, almıyor. Nakliye, işçilik hepsi ayrı dert. Bu şartlarda ayakta kalmak mümkün değil. Tükenmiş durumdayız" diye konuştu.

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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den çiftçiye destek olacaklarını açıkladı.

Sengel Belediye İşletme ve iştirakler Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirerek tarladaki karpuzları belediye işletmelerinde değerlendirilmek üzere satın alacaklarını açıkladı. Başkan Sengel, yapılan bu uygulamayla hem üreticiye ekonomik destek sağlandı hem de ciddi bir israfın önüne geçildiğini söyledi.

O TARLA İLE BİRLİKTE BİZİM DE VİCDANIMIZ SÜRÜLDÜ

Üreticinin adeta çığlık attığını belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Üreticimizin 60 dönümlük tarlasının çok büyük bir kısmını sürdüğünü duyduk. Duyar duymaz da bu konuya ilişkin belediye olarak biz ne yapabiliriz diye düşündük. Çünkü aynı havayı soluyorsak üreticiye sırtımızı dönmek ve onun derdi ile dertlenmemek mümkün değildi. Çiftçimiz tarlayı sürerken bizim de vicdanımız sürüldü. O yüzden karşıdan üzülerek izlemektense işin müdahili olmak istedik. Şu anda üreticimizin tarlası sürülmüş şekilde ne yazık ki. Herkes bir meyve olarak görebilir karpuzu ancak biz burada alın teri görüyoruz. Biz burada üretimin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Biz burada aylarca yıllarca verilmiş olan emeği görüyoruz. Biz burada gerçekten dişinden, tırnağından artırarak bu topraklara tekrar can vermeyi görüyoruz. O yüzden üreticimize el uzatmak istedik” dedi.

ÜRETİCİ VERİLERLE YÖNLENDİRİLMİYOR

Efes Selçuklu üretici Hakan Kahya’nın yanı sıra Türkiye’de de üreticilerin çok zor durumda olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; “Bu noktada bizim dahil olduğumuz tek bir üreticiden bahsediyoruz. Oysa bunun çok daha geniş çaplı bir problem olduğunu yıllardan beri birçok aydın tarım yazarı ve tarımla ilgilenen öngörü sahibi isimler bu ülkede adeta haykırıyorlardı. Tarım üreticilerini bu çaresizlikle karşı karşıya bırakan bütün politikaların hepsini şiddetle reddettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. O anlamda dayanışma ile üreticilerimizi el birliğiyle ayakta tutmak için çaba sarf ettiğimizi beyan ediyoruz. Başta Tarım Bakanlığı olmak üzere planlama noktasında yapılabilecek ve üretime dair bütün her şeyin yeniden masaya yatırılması gerektiğini, üreticilerin piyasanın acımasız şartlarına bırakılmaması gerektiğini tekrar Efes Selçuk’tan sürülmek üzere olup da “hayır durun biz o gıdalara ve o meyvelere sahip çıkmak istiyoruz, size sahip çıkmak istiyoruz” dediğimiz arkamızda bulunan 60 dönümlük bu tarladan bütün Türkiye’ye sesleniyoruz. Lütfen artık tarımda üretim yapan çiftçinin derdini duyalım, çiftçi yaşarsa ülke gerçekten fabrika ayarlarına dönecek ve üretimin ne kadar kıymetli olduğunu tekrardan göstereceğiz. O yüzden üreticimiz bugün tarlasını sürerek şunu söyledi; “Ya hep beraber ya hiçbirimiz”. Bu çağrıya kesinlikle kulak veriyoruz. Sizleri de vermeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.