Gardırobumuzu yenilerken veya mağaza vitrinlerinde göz kamaştıran bir parça gördüğümüzde, çoğumuz ilk olarak markaya, fiyata veya tasarımın güzelliğine odaklanırız. Ancak tekstil dünyasında yüksek fiyatlar her zaman yüksek kalite anlamına gelmez. Satın aldığınız bir kıyafetin gerçekten uzun ömürlü, "lüks" ve kaliteli olup olmadığını anlamak için markanın logolarına değil, kıyafetin kendi mimarisine bakmanız gerekir.

Modanın "yeni maksimalizm" ve özgür duruş akımlarında bile değişmeyen tek bir kural vardır: Akılcı dikiş ve kusursuz işçilik. İşte alışveriş yaparken rüküşlükten kaçınmanızı sağlayacak, kıyafetin gerçek kalitesini saniyeler içinde ele veren o gizli detaylar.

DESENLERİN KESİŞİM NOKTALARI

Bir kıyafetin kalitesini en hızlı ele veren yer, dikişlerin birleştiği o gizli hatlardır. Özellikle puantiyeli, çizgili, ekose veya geometrik desenli bir kıyafet alıyorsanız bu detaya çok dikkat etmelisiniz. Seri üretim ve ucuz işçilikte kumaş israfını önlemek için parçalar rastgele kesilir ve dikilir. Sonuç olarak, ön cepten geçen çizgiler gövdedeki çizgilerle eşleşmez, yan dikişlerdeki ekoseler birbirini tutmaz ve puantiyeler yarım kalır. Bu durum kıyafete kaotik ve ucuz bir hava verir.

Lüks ve özenli işçilikte ise durum tamamen farklıdır; desenlerin birleşim noktaları tıpkı bir yapbozun parçaları gibi birbirini takip eder. Yan dikişlerden kollara, ceplerden yakaya kadar tüm çizgiler ve desenler bir bütün halinde akar. Bu gizli simetri, kıyafete uzaktan bakıldığında bile muazzam bir asalet katar.

KUMAŞIN ARKASINDAKİ SIR

Kumaşın arkasını çevirmek veya dikişlerin arasına bakmak, size o kıyafetin ömrü hakkında en dürüst bilgiyi verir. Tıpkı ustalıkla pişmiş bir ekmeğin dokusundaki o kusursuz gözenekler gibi, kaliteli bir kıyafetin dikişleri de kendi içinde mükemmel bir sıklık matrisine sahiptir. Kaliteli bir kıyafette 2,5 santimetrelik alana düşen dikiş sayısı fazladır; dikişler birbirine yakın, sıkı ve dümdüz ilerler. Eğer dikişler seyrek ve gevşekse, o kıyafet birkaç yıkama sonra dikiş yerlerinden açılmaya ve potluk yapmaya başlayacaktır.

Bunun yanı sıra ucuz kıyafetlerde kumaştan tasarruf etmek için iç kısımdaki dikiş payları, yani overlok kenarları çok dar tutulur. Kaliteli kıyafetlerde ise içeride her zaman geniş bir dikiş payı bırakılır. Bu pay hem kıyafetin dikişlerinin patlamasını önler hem de ileride kıyafeti terzide genişletmek istediğinizde size hareket alanı tanır.

Bir dahaki sefere bir bluz veya ceket beğendiğinizde, kumaşı iki elinizle dikiş yerlerinden hafifçe zıt yönlere doğru çekin. Eğer dikiş iplikleri hemen görünüyor ve arada boşluklar kalıyorsa, o parça pahalı bir etikete sahip olsa bile paranızı çöpe attıracak kadar kalitesiz bir üretim sürecinden geçmiş demektir. Kaliteli kıyafet, bu esnetme testinde dikişlerini asla belli etmez ve formunu sıkıca korur.