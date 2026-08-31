Biyologlar tarafından yürütülen yıllık izleme programı kapsamında, Tetiaroa mercan adasında deniz kaplumbağalarının üreme verileri kayıt altına alındı.

SEZON BOYUNCA 15 BİNDEN FAZLA YAVRU SAYILDI

Eylül 2025 ile Mart 2026 tarihleri arasında bölgede inceleme yapan biyolog ekibi, 113 dişi kaplumbağanın yumurtlamak için adaya çıktığını ve kıyıda 161 yuva oluşturduğunu saptadı. Kuluçka döneminin ardından yuvalardan çıkan toplam 15 bin 614 yeşil deniz kaplumbağası yavrusu denize ulaştı. Yürütülen bu çalışma, adanın Pasifik'teki deniz yaşamı için en önemli üreme alanlarından biri haline geldiğini gösterdi.

FİLM SETİNDEN DOĞA KORUMA ALANINA

Marlon Brando, 1960 yılında "Mutiny on the Bounty" filminin çekim mekanlarını ararken keşfettiği Tetiaroa mercan adasını 1966 yılında satın aldı. Bölgeyi kitlesel turizme açmak yerine doğal yapısıyla korumayı amaçlayan Brando, Motu Onetahi adacığında sadece araştırmacılar ve ailesi için sınırlı bir yerleşim alanı kurdu.

Brando’nun 2004 yılındaki ölümünün ardından varisleri koruma projelerini devam ettirerek Tetiaroa Derneği’ni kurdu. Dernek tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kaplumbağa yumurtalarını ve yerli kuş türlerini tehdit eden fareler ile diğer istilacı türler adadan tamamen temizlendi.