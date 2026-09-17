Arazinin altında altın madeni bulunması mülk sahibinin planlarını değiştirmedi. Resmi izinler, arama faaliyetleri, kazı maliyetleri ve sürecin getireceği yükle karşılaşmak istemeyen Doolin, madeni işletmek yerine mülkünü elden çıkarma kararı aldı.

ARAZİNİN 6 METRE ALTINDA NE BULDU?

Anthony Doolin, Avustralya’da satın aldığı geniş mülkte toprağın yaklaşık 6 metre altında eski bir altın madeni bulunduğunu öğrendi. Keşfin ardından madendeki değerli metalleri çıkarmak için çalışma başlatmak yerine sürece dahil olmamayı tercih etti.

ALTIN MADENİNİ İŞLETMEKTEN VAZGEÇTİ

Madenin işletilmesi için gerekli resmi izinler, kazı çalışmaları ve arama faaliyetlerinin beraberinde getireceği maliyetler Doolin’in kararında etkili oldu. Madenle tek tek ilgilenmek ve uzun süreli bir arama operasyonu yürütmek istemeyen arazi sahibi, altını çıkarmak için herhangi bir çalışma başlatmadı.

Doolin, altın madeninin varlığına rağmen araziyi elinde tutmadı. Satın almasından üç yıl sonra mülkü satışa çıkaran Doolin, araziyi ilk aldığı fiyat olan 1,35 milyon dolara elden çıkardı.

MADENİN VARLIĞI SATIŞ FİYATINI DEĞİŞTİRDİ Mİ?

Arazinin altında eski bir altın madeni bulunmasına rağmen mülk, Doolin’in üç yıl önce ödediği bedelle aynı fiyata satıldı. Böylece 1,35 milyon dolara alınan arazi, üç yıl sonra yine 1,35 milyon dolara yeni sahibine geçti.