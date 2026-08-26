İngiliz iş insanı Paul Lister’ın 2003 yılında İskoçya’nın Sutherland bölgesinde satın aldığı 23 bin dönümlük av arazisi, 23 yıllık restorasyon projesinin ardından Alladale Doğa Rezervi’ne dönüştürüldü. Aşırı otlatma nedeniyle tahrip olan araziye dikilen bir milyon ağaç sayesinde nesli tehlike altındaki kızıl sincaplar bölgede yeniden çoğalmaya başladı.

DOĞAL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 10 YIL SÜRDÜ

Satın alma işlemini takip eden ilk 10 yıllık süreçte, doğal orman yapısını taklit edecek şekilde sarıçam, huş ve söğüt gibi yerli türlerden oluşan bir milyon fide dikildi. Habitatın iyileşmesinin ardından, 2013 yılında "Trees for Life" adlı çevre kuruluşu ile ortak bir reintrofüksiyon (doğaya yeniden kazandırma) projesi başlatıldı.

Proje kapsamında İskoçya’nın farklı bölgelerindeki sağlıklı popülasyonlardan toplanan 36 kızıl sincap rezerv alanına salındı. Genetik çeşitliliği korumak amacıyla farklı noktalardan seçilen hayvanlar, bölgeye uyum sağlama sürecinde bir süre yapay olarak beslendi.

SİNCAPLAR ORMANIN GENİŞLEMESİNE KATKI SAĞLIYOR

Geyik ve koyun otlatılması sonucu tahrip olan habitatlar, korucuların geçmişteki avlanma faaliyetleri ve istilacı gri sincapların taşıdığı virüsler nedeniyle Büyük Britanya genelinde kızıl sincap nüfusu ciddi oranda azalmıştı.

Bölgeye yerleştirilen kızıl sincapların kışlık gıda stoğu için toprağa gömdüğü kozalak ve tohumları unutması, rezervdeki ormanlaşma sürecini hızlandırdı. Fotokapan verileri, nüfusun sağlıklı şekilde ürediğini ve rezerv sınırlarının dışına yayıldığını doğruladı.