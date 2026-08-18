Kaliforniyalı YouTube yayıncısı Brent Rivera ve arkadaşları, Los Angeles limanı yakınlarında kıyıya vurmuş terk edilmiş bir deniz kargo konteynerini 20 bin dolara satın aldı. İçeriği bilinmeden devralınan konteynerden yüz binlerce dolar değerinde eşya ve lüks bir araç çıktı.

Fırtına sonrası kıyı şeridine sürüklendiği tahmin edilen konteyneri fark eden grup, rıhtım yönetimiyle yaşanan hukuki pürüzlerin ardından mülk sahibiyle anlaşarak satın alma işlemini gerçekleştirdi.

Riskli bir yatırım olarak değerlendirilen konteynerin kapıları açıldığında içeride şu eşyalar tespit edildi:

Yaklaşık 50 bin dolar değerinde, hasarsız üç tekerlekli Polaris Slingshot marka araç, insansı dans ve kung-fu robotu, robot köpek ile elektrikli sörf tahtası.

Çok sayıda su geçirmez iPhone, MacBook, PlayStation 5 konsolu, Louis Vuitton güneş gözlükleri ve orijinal paketinde Pokémon kartları.

Boş bir ahşap tabut, havai fişekler ve canlı zehirli yılanların bulunduğu bir kutu.

Sadece konteynerden çıkan Polaris Slingshot marka aracın, toplam satın alma maliyetini iki katından fazla karşıladığı belirtildi.

VİYANA'DA METAL SANDIK BULUNDU

Avusturya'nın Viyana kentinde bir villanın bodrum katında boru tamiri yapan bir tesisatçı, duvara gömülü metal bir sandık buldu. Sandığın içinden İkinci Dünya Savaşı öncesine ait, üzerinde Mozart görseli bulunan yaklaşık 30 kilogram ağırlığında altın sikke çıktı.