Manavdan veya marketten aldığımız meyve ve sebzeleri eve gelir gelmez tezgahın üzerine dizip titizlikle yıkamak, üzerlerindeki tarım ilacı kalıntılarını ve kirleri temizlemek son derece doğru bir alışkanlıktır. Pırasa veya mantar gibi gözle görülür şekilde çamurlu olan gıdaları banyodan geçirmek ne kadar mantıklıysa, çilek gibi hassas meyvelere ekstra özen göstermek de o kadar gereklidir. Hatta uzmanlar, kabuğundaki bakterilerin bıçak yoluyla iç kısma geçmesini önlemek için soğanları bile kesmeden önce yıkamayı öneriyor. Yumurta için bu durum ise çok farklı bir süreç gerektiriyor.

YUMURTA YIKAMANIN ZARARI ORTAYA ÇIKTI

Yumurtanın çabuk bozulan, hassas bir protein kaynağı olduğu ve mikrop barındırabileceği doğrudur. Kabuğu tamamen temiz ve çatlaksız görünen taze bir yumurta bile, ciddi gıda zehirlenmelerine yol açan Salmonella bakterisini taşıyabilir. Bu tehlike nedeniyle yumurtaya tıpkı çiğ et, tavuk veya balık muamelesi yapmak gerekir. Ancak işin sırrı, onu yıkamakta değil, doğru yönetmekte saklıdır.

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın (USDA) verilerine göre, marketten alınan yumurtaları evde suyla yıkamak, bakteri bulaşma riskini azaltmak bir yana, tam aksine katlanarak artırıyor.

Bunun arkasında yatan bilimsel gerçek ise oldukça çarpıcı: Yumurta kabukları gözenekli bir yapıya sahiptir. Yumurtayı suyla (özellikle yumurtanın kendi sıcaklığından daha soğuk bir suyla) yıkadığınızda, kabuktaki o mikroskobik gözenekler dışarıdaki suyu adeta bir elektrikli süpürge gibi içeri çeker. Suyla birlikte kabuğun yüzeyinde uyuyan tüm bakteriler de yumurtanın içine "emilir". Bu durum, ölümcül gıda zehirlenmelerine davetiye çıkarır.

ÖZEL YÖNTEMLE TEMİZLENİYORLAR

"Peki, marketten aldığımız yumurtalar neden tertemiz görünüyor?" diye düşünebilirsiniz. Büyük üreticiler, sıkı gıda güvenliği protokolleri gereği yumurtaları paketlemeden önce çok özel yöntemlerle yıkar ve sterilize eder. Bu profesyonel yıkama işlemlerinde suyun sıcaklığı ve kullanılan bileşenler o kadar hassas bir şekilde kontrol edilir ki, yıkama suyunun yumurtanın içine kaçması tamamen engellenir. Ev şartlarında, musluk altında bu dengeyi yakalamanız ise imkansızdır.

YUMURTA İLE GÜVENL TEMASIN 4 ALTIN KURALI

Sağlık otoritelerine göre, yumurta tüketirken hastalıklardan korunmanın yolu su ve sabunla kabuğu çitilemek değil, şu kurallara harfiyen uymaktır:

Soğuk Zinciri Bozmayın: Yumurtaları her zaman 4 derece veya daha altındaki sıcaklıklarda, mutlaka buzdolabında saklayın.

Tamamen Pişirin: Yumurtayı tüketirken hem beyazının hem de sarısının tamamen katılaşana kadar iyice piştiğinden emin olun.

Yumurtayı Değil, Elinizi Yıkayın: Çiğ yumurtaya dokunduktan sonra ellerinizi, yumurtanın temas ettiği tezgah ve kapları sıcak sabunlu suyla titizlikle yıkayın. Unutmayın; yıkanması gereken yumurta değil, sizin ellerinizdir.

Çiftlik Yumurtalarına Kuru Çözüm: Eğer marketten değil de doğrudan çiftlikten, üzerinde tüy veya saman kalıntıları olan doğal bir yumurta aldıysanız, su kullanmayın. Bu kirleri yumurtayı pişirmeden hemen önce kuru bir bez veya kağıt havlu yardımıyla hafifçe silerek temizleyin.

Gıda güvenliği uzmanlarının son sözü net: Marketten aldığınız yumurtaları asla ama asla yıkamayın. Sağlığınızı korumak istiyorsanız yıkamaya değil; doğru buzdolabı saklama koşullarına, hijyenik temasa ve iyi pişirmeye odaklanın.