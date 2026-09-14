Damien Smith ve eşi Gretchen Scinta, Güney Avustralya'daki Yorke Yarımadası'nın batı kıyısında bulunan araziyi 2008 yılında satın aldı. Bölgeye sörf tutkusu nedeniyle yerleşen Smith'in dikkatini, denize bu kadar yakın olmalarına rağmen arazinin arka bölümünde yaşayan tatlı su kerevitleri çekti. Bunun üzerine çift, toprağın altında nasıl bir su kaynağı bulunduğunu araştırmaya başladı.

TOPRAĞIN ALTINDAKİ SUYU TEST ETTİRDİLER

Çift, yeraltındaki akiferden çıkardıkları suyu yıllarca ev ihtiyaçlarında ve sebze yetiştirmede kullandı. Ancak suyun tadı ve özellikleri zamanla meraklarını artırınca kaynaktan aldıkları örnekleri analiz ettirmeye karar verdiler.

İncelemelerde suyun mineral dengesinin sıra dışı olduğu ve yeraltındaki kaynağın dış etkilerden büyük ölçüde korunarak son derece temiz kaldığı belirlendi. Denize oldukça yakın bir noktada bulunan kaynağın bu özelliklerini koruması da dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Sonuçların ardından çift, yıllardır günlük ihtiyaçları için kullandıkları suyun ticari bir değere sahip olabileceğini fark etti. Şarap sektöründe de deneyimi bulunan Smith ve Scinta, kaynaktan çıkardıkları suyu şişeleyerek satışa sunmaya karar verdi.

100 ÜZERİNDEN 100 PUAN ALDI

Çift, arazilerinin altından çıkardıkları suyu Carribie Mineral Water adıyla şişeleyerek satışa sundu. Markanın gazsız mineralli suyu, Kanada'da düzenlenen uluslararası bir özel su tadımında jüri üyelerinden 100 üzerinden 100 tam puan alırken, gazlı versiyonu 99 puana ulaştı.

Carribie Mineral Water bugün Adelaide'deki bazı restoranlarda şişesi yaklaşık 10 Avustralya dolarından müşterilere sunuluyor. Su, Yorke Yarımadası'ndaki kaynaktan çıkarıldıktan sonra gıda kullanımına uygun borular ve tanklar aracılığıyla muhafaza ediliyor, ardından şişelenmek üzere Adelaide yakınlarındaki tesise taşınıyor.