Elektrikli araçlara olan ilgi Türkiye’de zirveye ulaşmış durumda. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Haziran ayına ait sıfır otomobil satış verilerini paylaştı. Açıklanan rakamlar, otomobil tutkunlarını ters köşe yaptı. Zira dünyada satışları düşüşte olan Tesla, Türkiye pazarında adeta fırtına gibi esti!

Haziran ayında Tesla Model Y, tam 7.235 adetlik satışla açık ara zirvede yer aldı. Bu sonuç, Tesla’nın küresel pazardaki düşüş eğilimine rağmen Türkiye’de elektrikli otomobil pazarını domine ettiğini ortaya koydu.

TOGG İKİNCİ SIRADA, BYD ATAKTA

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli aracı Togg T10X, 3.098 satışla ikinci sırada yer aldı. Çinli üretici BYD ise üç farklı modeliyle listede ciddi bir yer edindi:

BYD SEAL – 897 adet

BYD SEAL U – 886 adet

BYD ATTO3 – 875 adet

Bu üç modelin toplam satışı, markanın pazardaki yükselişini gözler önüne serdi.

DİĞER POPÜLER MODELLER: KİMLER VAR, KİMLER YOK?

Haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller listesinde dikkat çeken diğer modeller şunlar oldu:

Citroën C3 – 936 adet

Kia EV3 – 771 adet

MINI Countryman – 740 adet

KG Mobility Torres – 730 adet

Opel Frontera – 700 adet

Listede farklı segmentlerden modellerin bulunması, tüketicinin hem şehir içi pratikliğe hem de SUV rahatlığına önem verdiğini gösteriyor.

YILIN İLK YARISINA BAKINCA TABLO DEĞİŞİYOR

Haziran ayı rakamları Tesla’yı zirveye taşımış olsa da, 2025’in ilk 6 aylık dönemine topluca bakıldığında liderlik el değiştiriyor.

Ocak-Haziran döneminde en çok satan markalar şöyle sıralandı:

-Togg – 17.101 satış

-Tesla – 12.320 satış

-BYD – 10.401 satış

-Kia – 5.539 satış

-MINI – 5.521 satış

Yerli marka Togg, altı aylık tabloda liderliğini korurken, Tesla’nın takipte olduğu görülüyor. Çinli BYD’nin agresif yükselişi ise yılın ikinci yarısında sıralamayı yeniden değiştirebilir.