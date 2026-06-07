Boğaz’ın dikkat çeken tarihi yapılarından biri olan İstepan Yalısı için alıcı bulunamayınca satış fiyatında önemli bir indirime gidildi. Uzun süredir satışta olan yalıyla ilgili yeni fiyat bilgisi ortaya çıktı.

Show Haber’in aktardığı bilgilere göre, tarihi İstepan Yalısı’nın satış fiyatı 5 milyon dolar aşağı çekildi. Daha önce 27 milyon dolar bedelle satışa sunulan yalının, yapılan güncellemenin ardından 22 milyon dolardan alıcı beklediği öğrenildi.

YENİ FİYAT 22 MİLYON DOLAR

Haberde görüşlerine yer verilen yetkili, satış sürecinin devam ettiğini belirterek, "Şu anda satıştayız. Daha önce de satışta olduğunu duyurmuştuk" dedi.

YALININ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Yalı hakkında bilgi veren yetkili, "Burada müştemilat hariç 9 oda, 2 tane de büyük salonu var ve mutfağı da evden bağımsız bir noktada" sözleriyle yapının kullanım alanlarına dikkat çekti.

Tarihi geçmişiyle de öne çıkan yapı için yetkili, "Cumhuriyetten önce Osmanlı döneminde yapılmış bir yalı" ifadelerini kullandı.

ÖZEL RIHTIMI BULUNUYOR

Yalının deniz ulaşımı açısından da avantaj sunduğu belirtildi. Yapının kendine ait rıhtımının bulunduğunu aktaran yetkili, "Tekne yanaşıyor. 27 metre en fazla tekne yanaşabiliyor" açıklamasında bulundu.