İktidara geldiği günden itibaren özelleştirme politikalarına sığınan AKP’nin tüm uyarılara karşın kamu fabrikalarını satması vatandaşın sofrasındaki ateşi harladı. Bu fabrikaların içinde sanayi ve tütün fabrikalarının yanı sıra şeker fabrikaları da yer alıyor.

1977’de kurulan Afyon Şeker Fabrikası, 2018’de 725 milyon liraya satıldı.

MARKETTE 50 TL

Cumhuriyet’in kazanımı şeker fabrikaları yok pahasına birer ikişer satıldı, bazıları yıkılıp AVM ve rezidans oldu. Artık şeker sürekli zamlanarak soframıza geliyor.

Şeker fabrikaları özelleştirilirken muhalefet partileri de işçi sendikaları da günlerce eylemler yaparak iktidarı uyardı.

Gençlik örgütlerinden işçi sendikalarına kadar, toplumun her kesimi bu satışlara karşı çıkmıştı.

‘TÜKETİM ÇOK YÜKSEK’

Dönemin Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisi tüm itirazlara kulak tıkayarak bu fabrikaları sattı. Bunun sonucunda bugün vatandaş şekerin kilogramına markette 45-50 TL ödemek zorunda kaldı.

Şeker fabrikalarını birbiri ardına özelleştiren Türkiye’de şekere talebin çok yüksek olduğunu ise Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Muhiddin Şahin de doğruladı.

TBMM KİT Komisyonunda konuşan Şahin, “Türkiye’de acayip derecede pancara talep var. Geçen sene Türkiye’nin her tarafında ciddi bir üretim vardı. Bütün tarımsal ürünlerimizde ciddi bir hasıla fazlası vardı. Bu sene ise tam durum tam tersi. Biz zaten her türlü sıkıntı için elimizde şeker tutuyoruz. Harp oluyor, darp oluyor, devlet olarak bunu tutmak zorundayız. Türkiye nüfusu 90 milyon desek, 5 milyon da turistler gelip gider alır, onda da ciddi tüketim söz konusu. Yaklaşık 30-31 kilogram kişi başı tüketim olur. 90 milyonla çarparsanız 2 milyon 800 bin ton şeker yapar’’ diye konuştu.

Konya’daki Ilgın Şeker Fabrikası da 2018’de 637 milyon lira bedelle özelleştirildi.

3 kuruş paraya satıldılar

AKP, tüm itirazları ve günlerce süren eylemleri hiçe saymıştı. İşte satılan bazı şeker fabrikaları ve satış bedelleri:

- Kırşehir Şeker Fabrikası: 330 milyon TL.

- Bor Şeker Fabrikası: 336 milyon TL.

- Yozgat Şeker Fabrikası: 275 milyon TL.

- Çorum Şeker Fabrikası: 528 milyon TL.

- Ilgın Şeker Fabrikası: 637 milyon TL.

- Turhal Şeker Fabrikası: 569 milyon TL.

- Burdur Şeker Fabrikası: 487 milyon TL.

- Elbistan Şeker Fabrikası: 297 milyon TL.

- Afyon Şeker Fabrikası: 725 milyon TL.

- Muş Şeker Fabrikası: 230 milyon TL.

- Alpullu Şeker Fabrikası: 150 milyon TL.

- Erzurum Şeker Fabrikası: 287 milyon TL.

- Erzincan Şeker Fabrikaları: 287 milyon TL

Şekere zam sinyali geldi

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Muhiddin Şahin şekere yine zam gerektiğini işaret etti. Türkiye’de şeker fiyatlarının ucuz olduğunu iddia eden Şahin, “Bunu söylemem ne kadar doğru ama aslında biraz daha yüksek olması gerekiyor. Markete gittiğiniz zaman gerçekten şeker fiyatları ucuz” dedi. Şahin çiftçiye ödenen pancar fiyatının da düşürülmesi gerektiğini belirterek “1 kilogram şekerin içerisindeki maliyetin yaklaşık yüzde 60’ı üretim verimliliğine göre değişir, bu pancardan kaynaklanır. Yani pancarı ne kadar çok yüksek verirseniz şeker fiyatlarını daha yükseltirsiniz” diye konuştu.